Masters : Woods officialise son retour à la compétition

Tiger Woods believes he can win a sixth Green Jacket this week. #themasters pic.twitter.com/WHjD4BcOcx

— The Masters (@TheMasters) April 5, 2022

Woods ne revient pas pour rien

Tiger Woods pouvait-il choisir meilleur endroit pour un retour ? Victime d’un très grave accident de la route en février 2021, qui aurait pu lui faire perdre sa jambe droite, le « Tigre » a confirmé ce qui semblait être un secret de polichinelle depuis plusieurs jours. De retour à l’entraînement sur le parcours de l’Augusta National ces derniers jours, ayant confirmé lui-même l’information au travers des réseaux sociaux, Tiger Woods a mis fin au suspense. Les organisateurs de la première levée du Grand Chelem ont convoqué la presse ce mardi, ajoutant au passage que le golfeur américain serait présent à cette occasion. Le quintuple vainqueur de la veste verte avait un message à faire passer, celui officialisant son grand retour à la compétition après treize mois d’absence. « Pour l’instant, j’ai le sentiment que je vais jouer », a confié le joueur aux quinze titres du Grand Chelem dans sa carrière.Alors qu’Hideki Matsuyama sera présent en Géorgie pour y défendre le titre remporté l’an passé, Tiger Woods va participer au prestigieux tournoi pour la 24eme fois de sa carrière et retrouver la compétition pour la première fois depuis novembre 2020 et sa dernière présence au Masters. « Ça a été une année très difficile… mais nous y voilà », a ajouté le golfeur de 46 ans, qui ne compte pas faire de la figuration sur le parcours de l’Augusta National. Interrogé sur sa capacité à gagner cette 86eme édition du tournoi, la réponse de l’Américain a été très claire : « Je le pense ». Il a ensuite ajouté que « tout dépendra surtout de (sa) capacité de récupération après les tours ». Une prise de position qui tranche avec celle exprimée en décembre dernier, quand il assurait ne pas être en mesure de rivaliser avec les meilleurs golfeurs mondiaux. « Pour arriver au niveau auquel je sens que je peux rivaliser avec eux et être au plus haut niveau, ça va demander beaucoup de travail », avait-il déclaré à l’époque. De l’eau a coulé sous les ponts et le « Tigre » semble prêt à rugir de nouveau.