Masters d’Augusta : Hideki Matsuyama apporte au Japon son premier Majeur

Hideki Matsuyama est allé au bout de son rêve ! Pour la première fois, un Japonais a revêtu la fameuse veste verte réservée aux vainqueurs du Masters d’Augusta. Le golfeur de 28 ans, au terme d’une dernier tour souvent crispant, a profité des difficultés de l’ensemble de ses rivaux pour aller chercher la deuxième victoire dans un Majeur pour un joueur asiatique après Yong-Eun Yang lors de l’USPGA en 2009 et dix ans après avoir été le meilleur amateur du Masters. Une dernière journée de compétition que le golfeur de 29 ans a démarré difficilement, avec un bogey dès le premier trou mais la reprise en main a été immédiate avec un birdie au 2 puis lors de l’enchaînement des trous 8 et 9. Dans l’Amen Corner, la victoire a commencé à se dessiner pour le Japonais avec un birdie au 13 pour effacer le bogey au 13. Toutefois, Hideki Matsuyama a vécu une énorme frayeur au trou numéro 15 avec une balle envoyé dans l’eau. Ne perdant pas son flegme, le 25eme mondial a su se récupérer avec au final un simple bogey. Mais Xander Schauffele n’a pas pu en dire autant.

Schauffele a craqué, Zalatoris en a profité

En effet, alors qu’il partageait la partie d’Hideki Matsuyama, l’Américain aura sans doute bien des regrets. Avec deux bogeys et un double bogey dans les cinq premiers trous, le numéro 6 mondial a semble perdre pied mais s’est très bien repris. Avec six birdies entre les trous 6 et 15, Xander Schauffele est totalement revenu dans la course à la victoire, manquant même de peu l’eagle au numéro 15, qui l’aura ramené à deux coups du Japonais. Mais, en un seul trou, l’Américain a gâché tout le travail des quatre précédents. En effet, dans la foulée de la faute d’Hideki Matsuyama, c’est sur le trou numéro 16 que Xander Schauffele a envoyé la balle dans l’eau, provoquant un triple bogey qui l’a éjecté de la course à la deuxième place au bénéfice de Will Zalatoris. Pour sa première apparition à Augusta, le natif de San Francisco a démarré fort avec un birdie sur les deux premiers trous avant une baisse de rythme qui l’a remis dans le par après douze trous. Mais une fin de parcours de très haut niveau, avec deux birdies, lui ont permis de prendre seul la deuxième place derrière un Hideki Matsuyama qui a pu gérer sa fin de parcours pour garder un coup d’avance sur l’Américain et ajouter son nom au palmarès du Masters.

Spieth et Rahm ont bien fini

Derrière Hideki Matsuyama et Will Zalatoris, Xander Schauffele a dû partager la troisième place. En effet, après avoir démarré difficilement sa journée, Jordan Spieth a repris son rythme avec cinq birdies sur les dix derniers trous pour terminer dans le même total que son compatriote. Marc Leishman, un temps aux avant-postes dans ce Masters, n’a jamais récupéré d’une première moitié de parcours compliquée avec trois bogeys. Avec deux birdies au 13 puis au 16, l’Australien a limité les dégâts mais a vu un Jon Rahm phénoménal venir partager la cinquième place avec lui. L’Espagnol a signé, et de très loin, le meilleur score de ce dernier tour avec quatre birdies et même un eagle sur le trou numéro 2 pour signer une carte à six coups sous le par et faire une très belle remontée. Tout le contraire de Justin Rose qui, après avoir mené pendant quasiment trois tours, a terminé avec une carte à deux coups au-dessus du par pour une septième place finale, loin d’un Hideki Matsuyama qui apporte au Japon, un très grand pays de golf, son premier titre en Majeur, qui plus est lors du « Tournoi des Maîtres ».



GOLF / MASTERS D’AUGUSTA

Classement final - Dimanche 11 avril 2021

1- Hideki Matsuyama (JAP) 278 (69-71-65-73)

2- Will Zalatoris (USA) 279 (70-68-71-70)

3- Jordan Spieth (USA) 281 (71-68-72-70)

- Xander Schauffele (USA) 281 (72-69-71-70)

5- Jon Rahm (ESP) 282 (72-72-72-66)

- Marc Leishman (AUS) 282 (72-67-70-73)

7- Justin Rose (ANG) 283 (65-72-72-74)

8- Patrick Reed (USA) 284 (70-75-70-69)

- Corey Conners (CAN) 284 (73-69-68-74)

10- Cameron Smith (AUS) 285 (74-68-73-70)

- Tony Finau (USA) 285 (74-66-73-72)

