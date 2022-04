Golf : Woods va peu jouer mais espère disputer le British Open

Woods : "Nous verrons ce que ce corps est capable de faire"

Dix-sept mois après son dernier tournoi, après une longue absence due à une opération du dos puis un grave accident de la route en février 2021, où il a failli se faire amputer d’une jambe, Tiger Woods a retrouvé les greens la semaine passée lors du Masters d’Augusta. Le golfeur de 46 ans, auteur d’un très bon premier tour (71, 1 sous le par) et d’un deuxième tour très correct (74), est parvenu à passer le cut, mais a connu un week-end difficile, avec une carte de 78 samedi et dimanche. Il a pris la 47eme place finale, à 13 coups du vainqueur Scottie Scheffler. Interrogé en conférence de presse sur la suite de sa saison, le Californien a reconnu qu’il ne pourrait plus jouer à temps plein, en raison de cette jambe qui le fait souvent souffrir «Il y a eu plus de jours difficiles que de faciles, et je dois simplement m'en accommoder. Les bains de glace, les séances de récupération plusieurs fois par jour, ça craint vraiment. C'est usant. »C’est pourquoi Tiger Woods va uniquement se consacrer aux tournois les plus importants : « Je ne sais pas si je jouerai l’USPGA (le deuxième Majeur de la saison, à partir du 22 mai, ndlr) à Southern Hills (dans l’Oklahoma, ndlr) ou non. Mais j'attends avec impatience St. Andrews (en Ecosse, où se disputera le British Open à partir du 17 juillet, ndlr). C'est quelque chose qui est très proche et cher à mon cœur. J'ai gagné deux Opens là-bas.Donc, je serai là pour celui-là. Entre les deux, je ne sais pas, j'essaierai. Il y a sans aucun doute - je vais essayer de me préparer pour Southern Hills, et nous verrons ce que ce corps est capable de faire. »