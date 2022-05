Golf - USPGA : Mickelson ne défendra pas son titre

Il ne sera pas présent pour défendre son titre. Ce vendredi, l'organisation du championnat américain de la PGA, soit l'US PGA, a indiqué que le tenant du titre, à savoir Phil Mickelson, sera absent cette année. L'édition 2022 du prestigieux Grand Chelem de golf aura lieu la semaine prochaine. Aujourd'hui âgé de 51 ans, le golfeur était alors devenu, pas plus tard que l'année dernière, le vainqueur le plus âgé de cette épreuve. C'est sur le parcours de Kiawah Island que le principal intéressé avait alors triomphé, remportant ainsi du même coup son sixième titre majeur, après les éditions 2004, 2006 et 2010 du Masters, l'édition 2013 de l'Open britannique, ainsi que les éditions 2005 et 2021 de l'US PGA.

Mickelson est absent depuis janvier

Mais Phil Mickelson n'a plus joué sur un parcours de golf depuis le mois de janvier dernier. Cette correspond alors à période de la publication de commentaires où le principal intéressé avait affiché son soutien au projet de Super Ligue dissente. Ce fameux projet est dirigé par un certain Greg Norman, soit l'ancien champion australien, est il est également soutenu par les Saoudiens. Cette fameuse Ligue a visiblement l'intention d'organiser un tournoi du côté de Londres, entre les 9 et 11 juin prochains. Toutefois, les joueurs soutenant ce projet et souhaitant participer à ce fameux tournoi n'obtiendront pas de dérogations de la part de la PGA.