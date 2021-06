Golf - US Open : Oosthuizen, Henley et Hughes en tête

DeChambeau et McIlroy en embuscade

US OPEN

Classement à l’issue du troisième tour (par 71) - Samedi 19 juin 2021

Les jours se suivent et se ressemblent. Ce samedi, du côté de La Jolla en Californie, la fin du troisième tour de l'US Open de golf a livré un verdict tout aussi étonnant que les deux précédents. En effet, alors qu'il ne reste qu'une journée, la prestigieuse épreuve est dominée par un trio de tête, à savoir. Toutefois, derrière ces trois hommes, la meute n'est pas si loin que cela. En effet, entre le deuxième et le troisième tour, on note la belle remontée au classement de deux anciens vainqueurs de ce fameux US Open de golf, qui se situent d'ailleurs à seulement deux petites longueurs de la tête.Il s'agit du tenant du titre, à savoir l'Américain Bryson DeChambeau mais également le Nord-Irlandais Rory McIlroy, sacré à l'issue de l'édition 2011. Avant de rejoindre la tête, Oosthuizen se trouvait d'ailleurs encore en leur compagnie, au niveau du classement, mais il lui restait donc un trou.et qui a notamment pris la deuxième place de l'US Open en 2015. De son côté, Mackenzie Hughes, 67eme mondial, a gagné six places pour se retrouver où il en est. Enfin, Russell Henley, 63eme mondial, continue de s'accrocher, lui qui est en tête depuis le début de cette édition 2021. Cet US Open n'a certainement pas livré toutes ses promesses.- Louis Oosthuizen (AFS)- Russell Henley (USA)4- Rory McIlroy (IRL) -3 (210)- Bryson DeChambeau (USA)6- Scottie Scheffler (USA) -2 (211)- Jon Rahm (ESP)- Matthew Wolff (USA)9- Dustin Johnson (USA) -1 (212)- Collin Morikawa (USA)- Christiaan Bezuidenhout (AFS)- Xander Schauffele (USA)- Kevin Streelman (USA)...