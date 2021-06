Ce n'était pas les plus attendus. Pourtant, à l'issue du deuxième tour de l'US Open, disputé du côté de La Jolla, ce sont bien l'Anglais Richard Bland, inconnu par beaucoup et seulement 115eme joueur mondial, et l'Américain Russell Henley, qui occupe la 63eme place mondiale, qui dominent le classement de l'US Open de golf. Henley confirme, lui qui était déjà en tête à l'issue du premier tour, mais cette fois, en compagnie du Sud-Africain Louis Oosthuizen. De plus, l'Américain, qui n'a plus remporté le moindre titre PGA depuis l'Open de Houston décroché en 2017 et qui n'a jamais terminé dans un Top 10 d'un tournoi du Grand Chelem, a bien cru réaliser le coup parfait, avec son deuxième birdie du jour, rentré au trou numéro 17.

L'inconnu Bland surprend

Cela lui avait permis de prendre seul la tête de cette prestigieuse épreuve, mais cela n'a donc pas duré bien longtemps. C'est un putt manqué sur son dernier tour et son seul bogey commis qui ont changé la donne. C'est donc Richard Bland qui l'a ainsi rejoint en tête. Âgé de 48 ans, l'Anglais a remporté son premier tournoi sur le circuit européen que le mois dernier, le Betfred British Masters, après 25 ans de carrière professionnelle. Il ne s'est pas gêné pour réaliser sept birdies contre trois bogeys, ce qui correspond, tout bonnement, à la meilleure carte du jour (67). S'il restait sur cette lancée, alors il deviendrait le plus vieux vainqueur de ce Majeur. Du côté des Français, Victor Perez et Paul Barjon, cela fut donc bien plus compliqué, puisqu'ils n'ont pas passé le cut.



US OPEN

Classement à l’issue du deuxième tour (par 71) - Vendredi 18 juin 2021

1- Richard Bland (ANG) -5 (137)

- Russell Henley (USA) -5 (137)

3- Louis Oosthuizen (AFS) -4 (138)

- Matthew Wolff (USA) -4 (138)

6- Bubba Watson (USA) -3 (139)

- Jon Rahm (ESP) -3 (139)

8- Kevin Streelman (USA) -2 (140)

- Mackenzie Hughes (CAN) -2 (140)

- Xander Schauffele (USA) -2 (140)

...



Ne passent pas le cut :

- Marcus Armitage (ANG) 5 (147)

- Victor Perez (FRA) 8 (150)

- Paul Barjon (FRA) 9 (151)