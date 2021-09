Golf - Ryder Cup : La composition des deux équipes

RYDER CUP - 43EME EDITION

Etats-Unis (capitaine : Steve Stricker)

Europe (capitaine : Padraig Harrington (IRL))

Qualifiés automatiques (six joueurs) : Collin Morikawa (rookie), Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas, Patrick Cantlay (rookie)Choix du capitaine (six joueurs) : Tony Finau, Xander Schauffele (rookie), Jordan Spieth, Harris English (rookie), Daniel Berger (rookie), Scottie Scheffer (rookie)Vice-capitaines : Jim Furyk, Zach Johnson, Davis Love III, Phil Mickelson, Fred CouplesQualifiés automatiques (neuf joueurs) : Jon Rahm (ESP), Tommy Fletwood (ANG), Tyrrell Hatton (ANG), Bernd Wiesberger (AUT, rookie), Rory McIlroy (IRL), Viktor Hovland (NOR, rookie), Paul Casey (ANG), Matthew Fitzpatrick (ANG), Lee Westwood (ANG)Choix du capitaine (trois joueurs) : Shane Lowry (IRL, rookie), Sergio Garcia (ESP), Ian Poulter (ANG)Vice-capitaines : Robert Karlsson (SUE), Luke Donald (ANG), Martin Kaymer (ALL), Graeme McDowell (IRL), Henrik Stenson (SUE)Victor Dubuisson, présent dans l'équipe européenne en 2014 à Gleneagles après dix ans de disette pour les Bleus (Thomas Levet avait disputé la compétition en 2004) restera encore jusqu'à 2023 au moins (cette 43eme édition, repoussée d'un an en raison de la situation sanitaire, aurait dû avoir lieu l'année dernière, en 2020) le dernier Français en date à avoir eu le privilège de participer à cette Ryder Cup connue pour être le rendez-vous le plus important de la saison de golf.En juillet dernier, le Tarbais de 29 ans aujourd'hui 51eme au classement mondial figurait d'ailleurs parmi les qualifiés automatiques pour l'événement. Malheureusement pour Perez, quatrième fin mars du Championnat du Monde de match-play, il s'est ensuite complètement écroulé. Méconnaissable par rapport à son début d'année qui l'avait également terminé neuvième du Players,