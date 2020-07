Golf - PGA : Woods de retour, pour un record ?

Absent du circuit PGA depuis le 20 février, et sa 68eme place sur le Genesis Invitational, Tiger Woods va faire son grand retour la semaine prochaine. « J’ai hâte de jouer le Memorial Tournament la semaine prochaine. Ça m’a manqué d’être en compétition avec les gars, je n'en peux plus d'attendre ! », a tweeté « le Tigre » ce jeudi. Alors que le circuit PGA a repris le 11 juin, après trois mois de pause pour cause de pandémie de coronavirus, Tiger Woods (44 ans) n’avait disputé aucun des cinq tournois au programme depuis. Mais il sera bien là la semaine prochaine au Memorial Tournament, qui se déroule à Columbus dans l’Ohio. Un tournoi créé par Jack Nicklaus (l’homme aux 18 Majeurs, contre 15 pour Woods), où il n’a jamais raté le cut et qu’il a déjà remporté en 1999, 2000, 2001, 2009 et 2012 ! Rory McIlroy, Phil Mickelson, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson ou encore Sergio Garcia participeront également à ce prestigieux tournoi, qui se déroulera à huis clos.

Tiger Woods vise le record

Actuellement 14eme mondial, Tiger Woods n’a plus joué depuis février, la faute notamment à des douleurs au dos qui l’avaient fait renoncer à plusieurs tournois. La pause du circuit lui aura finalement été bénéfique, puisqu’elle lui a permis d’éviter de déclarer forfait pour le Masters, prévu à partir du 9 avril, dont il était le tenant du titre. En cas de victoire la semaine prochaine, Tiger Woods deviendrait le golfeur le plus titré de l’histoire du circuit PGA. Avec 82 victoires, il partage actuellement la première place avec Sam Snead, qui avait brillé entre 1936 et 1965.