Golf - PGA Championship : Zalatoris prend la tête, Woods passe le cut

Woods a eu chaud, Scheffler déjà dehors

Changement de leader au PGA Championship.En effet, en embuscade jeudi derrière le Nord-Irlandais, celui qui a terminé à la deuxième place du Masters 2021 a réalisé la troisième meilleure carte du 2eme tour (65). Actuellement à -9, le jeune Américain occupe donc la première place à mi-tournoi au Soutern Hills, grâce notamment à cinq birdies. Derrière Zalatoris,, malgré un vent important. Juste en dessous, auteur de la meilleure performance du 2eme tour de l'USPGA (63), soit sept coups sous le par, Bubba Watson s'est bien repris pour être désormais à -5, lui qui avait connu des débuts difficiles (72). McIlroy suit à la 5eme place (-4), avec le Mexicain Abraham Ancer et Davis Riley.« J'ai beaucoup travaillé la semaine dernière après avoir manqué le cut et ça paye visiblement. J'adore cet endroit. Et c'est beaucoup plus facile de scorer quand le vent se calme », a par la suite confié Zalataris, dans des propos repris par L'Equipe. Toujours amoindri physiquement,« Je savais ce que j'avais à faire. (...) Je me suis accroché pour aller chercher des birdies, a d'ailleurs expliqué le Tigre, par rapport à sa prestation. Ma jambe m'empêche de jouer comme je le voudrais pour le moment, mais c'est comme ça. » En revanche, dans l'Etat de l'Oklahoma, grosse désillusion pour Scottie Scheffler. En grande forme en ce début d'année 2022,Ce dernier s'arrête donc là, tout comme son compatriote Dustin Johnson.