Les orages ont donné des ailes à Matsuyama



sa démonstration du premier tour, l’Anglais voit la concurrence se rapprocher très près au début du troisième tour, qui a vécu une interruption d'un peu plus d'une heure en raison des risques liés aux orages autour du parcours.. Avec des birdies aux trous numéro 7, 11 et 12, Hideki Matsuyama a totalement effacé son retard au classement du premier Majeur de l’année. En effet, si Justin Rose avait démarré très fort avec deux birdies sur les deux premiers trous, l’Anglais a perdu de sa superbe, enchaînant deux bogeys aux trous numéro 4 et 5 pour revenir à son score de départ. A un coup, on retrouve Marc Leishman et Will Zalatoris qui partagent la troisième place. L’Australien, bien lancé avec un birdie au trou numéro 2, a su réagir avec un autre birdie au numéro 8 pour effacer son bogey du numéro 7, l’Américain a enchaîné le bon et le moins bon sur les trous numéro 3 et 4 puis 7 et 8. Après avoir démarré ce troisième tour à hauteur de Will Zalatoris, Brian Harman a connu un début de journée calamiteux.



Lors des quatre premiers trois, l’Américain a signé trois bogeys seulement contrebalancés par un birdie au 2 avant d’équilibrer sa carte du jour au 9. Un score dans le par qui permet à Jordan Spieth de rester au contact. En effet, malgré un bogey au numéro 4 puis un double bogey au numéro 7, le vainqueur de trois Majeurs dont le Masters en 2015 reste dans le par sur la journée après dix trous. Un coup derrière, Corey Conners n’a pas profité de son trou en un sur le numéro 6. En effet, trois bogeys viennent ternir son bilan du début de journée et ne lui permettent pas de revenir suffisamment proche de la tête du classement. Le Canadien partage la septième place avec Xander Schauffele, qui n’est pas dans le rythme du parcours, ayant trois birdies pour deux bogeys après douze trous de l’exigeant parcours d’Augusta. A noter la très mauvaise journée d’Adam Scott. Le vainqueur du Masters 2013 a signé une carte à sept au-dessus du par, avec notamment un double bogey au 7 et un triple bogey au 15. Une journée qui l’a fait plonger la dernière place des joueurs encore en lice après le cut.



Au même titre qu'il deviendrait en cas de victoire sur ce Masters d'Augusta le premier golfeur de son pays à remporter un Majeur. Nous n'en sommes pas encore là, d'autant que ses quatre poursuivants les deux Américains Xander Schauffele et Will Zalatoris, l'Australien Marc Leishman et le Britannique et ancien leader Justin Rose n'ont pas dit leur dernier mot. Toutefois,, d'autant que dans l'histoire de l'épreuve, lors des quinze cas de figure qui ont vu le leader s'élancer avec un matelas aussi confortable le dimanche, onze ont vu le leader en question avant cette ultime journée conserver sa première place.Premier Japonais à mener le bal à Augusta, le 25eme mondial comptait pourtant trois coups de retard sur Rose avant que les orages ne viennent interrompre le jeu pendant une heure et trente minutes. Un break qui a visiblement donné des ailes au Japonais, auteur de quatre birdies et d'un eagle, sur le trou numéro 15 lors de ce « moving day » très apprécié ou fortement redouté par les golfeurs, au choix. Matsuyama, en ce qui le concerne, en gardera un très bon souvenir. Avec une carte de 65 identique à celle de Rose lors du premier jour, pour un total de 205 après trois tours (69 au premier, 71 au deuxième) qui lui a permis de reléguer la concurrence, dont le Britannique, à quatre longueurs, le natif de... Matsuyama semble s'être ouvert une voie royale vers un premier sacre.