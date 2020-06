Golf : Le PGA Tour enchaîne, Johnson de retour dans le top 3 mondial

Le PGA Tour continue ses tournois haut de gamme, pour la troisième semaine de suite. Hormis le football, le golf reste ainsi le seul sport à avoir repris à huis clos et au plus haut niveau international. Dimanche, c'est l'ancien n°1 mondial Dustin Johnson qui s'est imposé à Cromwell (Connecticut), avec un total à -19 sous le par et un coup d'avance sur Kevin Streelman. "DJ" retrouve ainsi le podium de la hiérarchie internationale, grimpant de la sixième à la troisième place derrière Rory McIlroy et Jon Rahm, qui ont respectivement terminé 11eme et 37eme du tournoi (à six et dix coups du vainqueur), et devant Justin Thomas - qui a manqué le cut -, Brooks Koepka et Webb Simpson.

Sans Woods ni Perez

Toujours pas de Tiger Woods (quatorzième mondial) sur les greens pour le moment, on peut espérer sa réapparition au Memorial Tournament le 16 juillet, premier tournoi attendu avec du public. A noter en revanche la présence de son historique rival Vijay Singh. A 57 ans, le Fidjien n'a pas réussi à franchir le cut. Victor Perez n'était pas de la partie cette semaine, alors que le Français fait ses débuts en 2020 sur le grand circuit américain. Au classement, trois joueurs tricolores restent situés dans le top 100, avec Perez 44eme, Mickael Lorenzo Vera 81eme et Benjamin Hébert 96eme.