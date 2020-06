Golf : Le PGA Tour a repris, avec (presque) toutes ses stars !

Le PGA Tour est la première grande organisation sportive internationale, hors football, à reprendre son activité. A Fort Worth (Texas), à huis clos, le plateau est d'ores et déjà très relevé pour cette compétition de retour. Hormis Tiger Woods, tous les grands noms sont là. Et beaucoup répondent présent, à l'image de l'ex-n°1 mondial Justin Rose qui occupe la tête à -7 sous le par (63). Dans la soirée (l'après-midi en heure locale), une partie grand luxe associait tout simplement les trois meilleurs mondiaux, Rory McIlroy, Jon Rahm et Brooks Koepka. Mais c'est plus difficile pour eux, puisqu'ils partagent tous la 37eme place à cinq coups du leader.

Perez 99eme à huit coups

Le Français Victor Perez, qui disputera plusieurs tournois cette saison sur le circuit américain, est 99eme à huit coups, comme Dustin Johnson - également ancien n°1 mondial. C'est beaucoup mieux, enfin, pour deux autres joueurs ayant aussi occupé la première place de la hiérarchie internationale : Justin Thomas est sixième à deux longueurs de l'homme de tête, Jordan Spieth 24eme à quatre unités de la première place.