Golf : Le Masters d'Augusta se déroulera à huis clos

La saison 2020 de golf devrait ainsi se poursuivre le plus normalement possible, malgré la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. C'est notamment le cas des différents Grands Chelems, même s'ils ont été reportés. Prévu désormais du 12 au 15 novembre prochains, le Masters d'Augusta de golf professionnel, l'un des quatre Majeurs de l'année, aura bien lieu, mais il se déroulera toutefois à huis clos, en raison des risques liés à la crise sanitaire actuelle. C'est en tout cas ce que les responsables du Augusta National Golf Club ont annoncé ce mercredi, tout en estimant que ces fameux risques en lien avec le Covid-19 sont « simplement trop significatifs pour être surmontés ».

Woods remettra donc son titre devant aucun fan

Fred Ridley, le président d'Augusta, a ainsi notamment déclaré : « La santé et la sécurité de toutes les personnes associées avec le Masters ont toujours été notre priorité absolue », tout en insistant sur le fait qu'« organiser le Masters sans nos clients habituels est une profonde déception. » Ce fut d'ailleurs également le cas de l'USPGA qui a eu lieu le week-end dernier du côté de San Francisco, devant aucun spectateur, et avec la victoire finale de l'Américain Collin Morikawa. Du 17 au 20 septembre prochains, l'US Open aura également lieu à huis clos, sur le parcours de Winged Foot à Mamaroneck, près de New York. Pour rappel, l'an passé, c'est la légende Tiger Woods qui avait alors glané la traditionnelle veste verte de vainqueur du Masters d'Augusta, pour son 15eme Majeur en carrière et au bout de 11 longues années de disette en Grand Chelem. Habituellement, la prestigieuse épreuve, située en Géorgie, accueille pas moins de 40 000 fans, chaque année.