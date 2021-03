Golf - Championnat du monde de match-play : Perez en quarts !

Have yourself a day, @V_Perez2.



Le XV de France est vengé ! Alors que l'Ecosse a battu la France vendredi dans un match décisif du Tournoi des 6 Nations, un Français a battu un Écossais lors du championnat du monde de match-play, qui se déroule cette semaine à Austin au Texas. Victor Perez a en effet largement battu Robert MacIntyre en huitièmes de finale ce samedi après-midi. Le golfeur de 28 ans, n°33 mondial, s'est imposé 5&4 contre le 44eme, après seulement 14 trous. Perez a remporté les trous n°1, 3, 4, 7, 10, 11 et 12, pendant que l'Ecossais a gagné les trous n°2 et 13. Une cinquième et dernière égalité (4-4), au trou n°14, a scellé la victoire du tricolore. Vainqueur de deux de ses trois matchs de poule, le natif des Hautes-Pyrénées est en pleine forme, et tentera de surfer sur la vague en quarts de finale, contre l'Espagnol Sergio Garcia, 42eme mondial et vainqueur du Masters en 2017 (même si c'est dans un tout autre format), à partir de 20h00 heure française.



CHAMPIONNAT DU MONDE DE MATCH-PLAY

Huitièmes de finale - Samedi 27 mars 2021

Perez (FRA)

Quarts de finale - Samedi 27 mars 2021

Perez (FRA)

bat MacIntyre (ECO) : 5&4 (14)- Garcia (ESP)