Genesis Open: Woods finit sur une mauvaise note

Principale attraction du Genesis Open, du côté de Los Angeles, Tiger Woods a mal fini son tournoi. Après avoir rendu une jolie carte de 65 samedi, le "Tigre" a fini son 4e tour en 72 coups, dimanche, et échoue à la 15e place.

"It's right at it."@TigerWoods makes second birdie of final round.#QuickHits pic.twitter.com/djAZ8YKHH3