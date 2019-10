Arnaus et Cabrera-Bello partagent la tête de l’Open d’Espagne à l’issue du deuxième tour, disputé vendredi. Les deux Espagnols, qui ont rendu respectivement une carte de 66 et 65, affichent un total de -11 et possèdent un coup d’avance sur leur compatriote Del Val (65, -10). Le premier Français, Levy (69), est 26e ex-aequo, à huit longueurs des co-leaders (-3).