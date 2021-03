EPGA : Rozner triomphe au Qatar

Jamais un Français n'avait mis aussi peu de temps pour remporter ses deux premiers titres sur le circuit EPGA ! En seulement 29 tournois, le Parisien de 28 ans a déjà soulevé deux trophées ! Après s'être imposé à Dubai en décembre dernier, il l'a emporté ce dimanche au Qatar ! Troisième au départ du dernier tour ce dimanche, Rozner a signé une carte de 67, soit quatre coups sous le par, pour s'imposer. Il a notamment réussi cinq birdies, pour un seul bogey. Mais c'est sur le tout dernier trou que la différence s'est faite, avec un magnifique putt de 20 mètres sur un par 4 pour quasiment s'assurer la victoire. Car derrière, ni l'Italien Guido Migliozzi, ni le Sud-Africain Darren Fichardt, ni l'Indien Gaganjeet Bhullar ne sont parvenus à faire mieux. Ils terminent tous les trois à un coup du Français.

What a putt @AntoineRozner!

The Frenchman wins the Commercial Bank Qatar Masters in style.#QatarMasters pic.twitter.com/Hs0VIzG103



— The European Tour (@EuropeanTour) March 14, 2021





Rozner : "C'est irréel"



"C'est irréel. Même dans mes plus grands rêves, je n'aurais pas pu imaginer faire ce que j'ai fait. C'est le plus grand putt de ma carrière. C'est génial. Jouer dans le vent, c'est difficile, vous l'avez toujours à l'esprit, ça vous fatigue, vous ne pouvez pas vous relâcher. (...) C'est mon deuxième titre sur le circuit, pour ma deuxième année. J'ai bien joué, je suis excité de voir le futur, c'est très prometteur", s'est réjoui le Français, ivre de bonheur, après la partie. Grâce à succès, le golfeur formé à l'Université de Kansas City de 2012 à 2016 va grimper de la 97eme à la 62eme place mondiale, mais a aussi décroché sa qualification pour les championnats du monde de match-play, qui auront lieu à Austin au Texas dans deux semaines. L'occasion de briller et se qualifier pour le Masters d'Augusta au mois d'avril ? Pas impossible... En 2020, malgré le calendrier perturbé, trois Français avaient remporté un tournoi EPGA : Joël Stalter en juillet en Autriche, Romain Langasque en août au pays de Galles et donc Antoine Rozner en décembre aux Emirats. Feront-ils mieux en 2021 ? Réponse dans les prochains mois.

Antoine Rozner wins the Commercial Bank Qatar Masters 🏆#QatarMasters pic.twitter.com/oN65cO4ygZ

— The European Tour (@EuropeanTour) March 14, 2021







EPGA / QATAR MASTERS

Classement final (par 71) - Dimanche 14 mars 2021

1- Antoine Rozner (FRA) 276 (69-72-68-67)

2- Guido Migliozzi (ITA) 277 (71-67-74-65)

- Darren Fichardt (AFS) 277 (68-68-70-71)

- Gaganjeet Bhullar (IND) 277 (67-73-68-69)

5- Richard McEvoy (ANG) 279 (65-73-73-68)

- Jamie Donaldson (PdG) 279 (68-68-73-70)

7- Chris Paisley (ANG) 280 (67-70-73-70)

- Brandon Stone (AFS) 280 (69-68-73-70)

...

35- Matthieu Pavon (FRA) 286 (68-69-75-74)

- Raphaël Jacquelin (FRA) 286 (70-69-73-74)

50- Romain Langasque (FRA) 289 (70-70-75-74)

- Alexander Levy (FRA) 289 (71-72-71-75)

58- Benjamin Hébert (FRA) 290 (71-72-75-72)

...

Français n'ayant pas passé le cut (143) : Grégory Havret (145), Clément Sordet (145), Robin Roussel (147), Joël Stalter (148), Jean-Baptiste Gonnet (152), Robin Sciot-Siegrist (153), Adrien Saddier (153)