Les Français sont déjà assez loin au Czech Masters, après le premier tour jeudi.

Gavin Green est en tête à -8 (64) et Romain Wattel, le premier joueur tricolore, est 16e à quatre coups.

Victor Dubuisson et Alexander Levy occupent tous les deux la 39e place à six coups, Adrien Saddier est 109e à neuf longueurs, Raphaël Jacquelin 128e à 10 unités et Matthieu Pavon 143e à 12 coups.