Chiba: Woods seul en tête

La pluie qui a conduit au report du 2e tour vendredi n'a pas perturbé Tiger Woods qui a pris les commandes du tournoi à Chiba, au Japon.

Samedi matin, l'Américain a rendu une nouvelle carte de 64, avec 7 birdies et un seul bogey, qui lui permet de pointer seul en tête à -12.

Il devance Gary Woodland (-10) alors que le Japonais Hideki Matsuyama, devant son public, est en embuscade (-8).

36 down.

36 to go.@TigerWoods leads by two @ZOZOChamp after back-to-back 64s.#LiveUnderPar pic.twitter.com/BgkCG1Cd6A