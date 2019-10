Le 2e tour du Zozo Championship, programmé ce vendredi à Chiba, a été reporté en raison des fortes pluies qui s'abattent sur le Japon.

Les parties reprendront donc samedi, dont celle de Tiger Woods, co-leader après 18 trous, aux côtés de Gary Woodland (-6).

“The golf course has already taken on 4/10s of an inch of rain, so it has actually reached the point of saturation and it's become unplayable.”https://t.co/cafca4jZdt