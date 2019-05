Charlotte: Homa, la belle histoire

Max Homa a remporté, avec la manière, son premier titre sur le PGA Tour. Co-leader avant le dernier tour, le Californien de 28 ans a rendu la meilleure carte de la journée de dimanche (67) pour remporter le Wells Fargo Championship en laissant du beau monde derrière lui, Justin Rose, Sergio Garcia, Rickie Fowler, Paul Casey, Jason Dufner ou encore Rory McIlroy, tous présents dans le Top 8.

Une sacrée performance de la part d'un joueur qui avait manqué le cut sur 15 de ses 17 tournois l'an passé, pour moins de 20 000 dollars de gain. Cette fois, il va repartir de Charlotte avec un chèque de plus d'1,4 million de dollars, après sa victoire dans l'un des tournois les plus richement dotés.

"Ça fait du bien d'avoir la sécurité de l'emploi, c'était dur pour ma famille à un certain moment", a confié Homa, qui avait sauvé d'extrême justesse sa place sur le PGA Tour. "J'avais honte à certains moments. Maintenant je n'ai plus honte. C'est une histoire sympa", a conclu celui qui a célébré sa victoire en postant des tweets sur Michael Jordan et Game of Thrones. Rafraîchissant.

I just realized I missed Game of Thrones tonight. Plz don’t ruin it for me, but if u do I honestly don’t care cuz I just won and life couldn’t be better #TeamArya