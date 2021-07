Un trou n°6 fatal à Perez

GOLF / BRITISH OPEN

Classement à l’issue du 2eme tour (par 140) - Vendredi 16 juillet 2021

Vainqueur du British Open en 2010, le seul Majeur à son palmarès alors qu’il a terminé deuxième des trois autres, Louis Oosthuizen va-t-il réussir le doublé cette année ? Le Sud-Africain de 38 ans n’a fait que la moitié du chemin, mais c’est déjà un beau chemin ! Sur les greens de Sandwich Bay, celui qui était leader à l’issue de la première journée est toujours en tête à la mi-tournoi.Cela lui permet de finir le deuxième tour avec deux coups d’avance sur Collin Morikawa, le vainqueur de l’US PGA 2020, qui a signé un joli 64 ce vendredi, soit six coups sous le par, avec sept birdies pour un seul bogey, au trou n°15. Jordan Spieth, déjà vainqueur de trois Majeurs, dont le British Open 2017, pointe quant à lui à trois coups du leader, avec une carte de 67 rendue lors du deuxième tour, avec cinq birdies et deux bogeys aux trous n°3 et 15. On retrouve ensuite trois golfeurs à quatre coups (dont le n°1 mondial Dustin Johnson) et cinq à cinq coups, ce qui promet un joli suspense durant le week-end.Côté français, sur les cinq golfeurs au départ, ils ne seront que deux présents le week-end. Benjamin Hébert occupe la 53eme place, après avoir dégringolé lors de ce deuxième tour.Celui qui occupait une magnifique quatrième place jeudi soir n'a plus d'illusions à se faire, avec ses onze coups de retard sur Oosthuizen, mais il aura au moins le mérite de jouer ce week-end, tout comme Antoine Rozner (88eme mondial), 65eme du classement après avoir rendu une carte de 71 (cinq bogeys, quatre birdies). Immense déception en revanche pour le 42eme mondial et n°1 français, Victor Perez, qui a signé un quadruple bogey au trou n°6 qui a complètement plombé ses chances. Il finit avec un total de 142 sur les deux premiers jours et ne passe donc pas le cut pour un coup. Mike Lorenzo-Vera (144eme) et Romain Langasque (147eme) devront également oublier ces deux jours à Sandwich Bay.Collin Morikawa (USA) 131 (67-64)Jordan Spieth (USA) 132 (65-57)Dylan Fritelli (AFS) 133 (66-67)- Dustin Johnson (USA) 133 (68-65)Scottie Scheffler (USA) 133 (67-66)Daniel van Tonder (AFS) 134 (68-66)- Emiliano Grillo (ARG) 134 (42-44)Marcel Siem (ALL) 134 (67-67)Andy Sullivan (ANG) 134 (67-67)Justin Harding (AFS) 134 (67-67)