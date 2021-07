British Open : La première place conservée par Oosthuizen devant Morikawa et Spieth

'See you again tomorrow.'@Louis57TM will begin the final round of The 149th Open with a one-shot lead over Collin Morikawa. #TheOpen pic.twitter.com/JM3DKbPL6Y

Spieth voit Conners se rapprocher

Rozner remonte dans la hiérarchie, Hébert au-dessus du par

GOLF / BRITISH OPEN

Classement à l’issue du 3eme tour (par 140) - Samedi 17 juillet 2021

Absolument rien n’est fait sur le parcours du Royal St George’s ! A l’issue du troisième tour de la 149eme édition de « The Open », Louis Oosthuizen a conservé la tête du classement mais la menace Collin Morikawa est plus présente que jamais. En effet, le Sud-Africain a vu son avance sur l’Américain se réduire au terme d’une troisième journée de compétition loin d’être optimale pour celui qui domine les débats depuis ce jeudi. Si sa première moitié de parcours était intéressante, avec deux birdies aux trous 7 et 9, Louis Oosthuizen a connu un temps faible en début de retour avec un bogey réalisé sur le 11 puis sur le 13. Seul un dernier birdie au trou numéro 16 lui permet de conserver la main face à Collin Morikawa avec une carte totale à douze coups sous le par. L’Américain, pour sa part, a vécu l’inverse de son rival. Avec deux bogeys au 2 puis au 5, le numéro 4 mondial savait qu’il devait se reprendre et il l’a fait en rééquilibrant sa carte aux trous 7 et 8, sur lesquels il a réalisé le birdie. Rééditant cette performance aux trous 13 puis 14, Collin Morikawa a terminé la journée à deux coups sous le par et revient à un seul coup de Louis Oosthuizen.Derrière le duo de tête, Jordan Spieth conserve la troisième place mais n’est pas encore assuré de terminer sur le podium. Le 23eme mondial était bien réveillé ce samedi avec quatre birdies contre un bogey sur les sept premiers trous avec un parcours aller à trois coups sous le par. Une tendance qu’il a confirmé au trou numéro 10 avant une fin de parcours moins engageante. Après un bogey dès le 11, Jordan Spieth a perdu du terrain sur les deux derniers trous. Ce qui l’a fait retomber à un coup sous le par sur la journée et à trois coups de Louis Oosthuizen. Mais, en plus de regarder devant, l’Américain doit également regarder derrière car Corey Conners a réalisé la meilleure carte de la journée à quatre coups sous le par. S’il a respecté le par sur les neuf premiers trous, le Canadien a haussé le ton dans la deuxième moitié de parcours avec le birdie sur les trous 10, 12, 13 et 14 pour remonter à la quatrième place, soit treize positions gagnées sur la journée. A huit coups sous le par, Corey Conners partage la quatrième place avec Scottie Scheffler alors que Jon Rahm a gagné six places pour partager la sixième position avec Mackenzie Hughes et Dylan Fritelli.Côté Français, ce troisième tour du British Open a été contrasté. Seuls Tricolores ayant passé le cut, Antoine Rozner et Benjamin Hébert n’ont pas connu la même fortune. Le Parisien, qui a abordé la journée en 65eme position a gagné 32 places avec une carte à trois coups sous le par. Seul un bogey au trou numéro 8 est venu assombrir une première moitié de parcours marquée par un birdie au 5 et au 7. Alterner le bon et le moins bon, c’est ce qu’Antoine Rozner a fait au début du retour mais, avec un dernier birdie au trou numéro 15, le 88eme mondial a réalisé une des meilleures performances de la journée et pointe désormais à deux coups sous le par. Benjamin Hébert, pour sa part, est loin du niveau montré lors du premier tour. Mis en difficulté par un bogey sur les deux premiers trous, le Briviste a rattrapé une partie de son retard au 4 mais a une nouvelle fois failli au 6. La deuxième moitié de journée a été plus réussie et marquée par un birdie au 16 pour terminer la journée à un coup au-dessus du par. Une carte qui lui permet de conserver la 53eme place au classement. Les deux Français auront un dernier parcours à réaliser ce dimanche pour conclure ce British Open sur une bonne note.Collin Morikawa (USA) 199 (67-64-68)Jordan Spieth (USA) 201 (65-67-69)Corey Conners (CAN) 202 (68-68-66)Scottie Scheffler (USA) 202 (67-66-69)Jon Rahm (ESP) 203 (71-64-68)Mackenzie Hughes (CAN) 203 (66-69-68)Dylan Fritelli (AFS) 203 (66-67-70)Cameron Smith (AUS) 204 (69-67-68)Justin Harding (AFS) 204 (67-67-70)Marcel Siem (ALL) 204 (67-67-70)Antoine Rozner (FRA) 208 (70-71-67)Benjamin Hébert (FRA) 211 (66-74-71)