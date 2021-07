British Open : Bon démarrage pour Oosthuizen, Hébert quatrième

Louis Oosthuizen n’entend pas se contenter de la deuxième place. Dauphin de Phil Mickelson lors de l’USPGA puis de Jon Rahm lors de l’US Open, le golfeur sud-africain a pris le meilleur départ sur le parcours du Royal St George’s, à Sandwich. S’il a assuré avec le par sur les sept premier trous, le 13eme joueur mondial a alors haussé le ton avec trois birdies de suite. Rééditant cette performance sur les trous 13, 14 et 16, Louis Oosthuizen a conclu la journée avec une carte de 64, soit six coups sous le par. Sans un bogey dès le trou numéro 3, Jordan Spieth aurait été à hauteur du Sud-Africain au terme de ce premier tour. Mais, s’il s’est rattrapé avec quatre birdies consécutifs entre les trous 5 et 8, l’Américain n’a pas pu rattraper le retard sur le leader et émarge à un seul coup grâce à une fin de parcours convaincante, avec le birdie sur les trous 15 et 16. Démarrer fort, Brian Harman l’a également avait avec cinq birdies sur les huit premiers trous. Mais l’Américain a ensuite connu temps faible avec le bogey aux trous 9 et 12. Parvenant à se reprendre et à récupérer les deux coups perdus, il termine avec la même carte que son compatriote, à un coup de Louis Oosthuizen.

Hébert, la très belle surprise

Mais une des performances qui ressort lors de ce premier jour de compétition dans le Kent, c’est bien celle de Benjamin Hébert. Le Français s’est, en effet, installé à la quatrième place à seulement deux coups du leader. Toujours dans le par sauf sur les trous 3, 4, 12 et 14, le Briviste a montré une très belle constance qui lui permet d’être ex-aequo avec des joueurs du calibre de Mackenzie Hughes, Dylan Fritelli, Stewart Cink et Webb Simpson. Mais Benjamin Hébert restera l’éclaircie au milieu d’un premier tour compliqué pour les quatre autres joueurs français engagés. Numéro 1 tricolore, Victor Perez a rendu une carte dans le par, gâchant une avance de deux coups avec deux bogeys sur les trous 13 et 14, pour une 49eme place. Le natif de Séméac est ex-aequo avec son compatriote Antoine Rozner, dont c’est le premier « The Open ». Alternant birdies et bogeys pendant toute la journée, le Français a également rendu une carte dans le par. L’équilibre, Romain Langasque et Mike Lorenzo-Vera en rêvait mais la réalité est tout autre. Avec, respectivement deux birdies pour six bogeys et deux birdies pour sept bogeys, les deux golfeurs tricolores sont dans les profondeurs du classement, 127eme et 138eme.

Rahm s'en sort bien, Mickelson à la rue

Alors qu’Hideki Matsuyama, vainqueur du Masters d’Augusta, a dû déclarer forfait à cause du coronavirus, Jon Rahm et Phil Mickelson sont bien présent à Sandwich mais n’ont pas connu la même fortune sur le parcours du Royal St George’s. Avec un double-bogey et un bogey pour deux birdies, l’Espagnol n’a pu faire mieux qu’une carte à un coup au-dessus du par, ce qui lui offre la 74eme position au classement. Mais ce n’est rien à côté de la journée cauchemardesque vécue par Phil Mickelson, le vainqueur de l’USPGA a réalisé huit bogeys avant de conclure son parcours avec un double-bogey sur le trou numéro 18. Avec une carte à dix coups sous le par, l’Américain pointe à la dernière position, à égalité avec l’Australien Deyen Lawson. Tenant du titre, vainqueur en 2019 au Royal Portrush, Shane Lowry s’est contenté d’une carte à un coup au-dessus du par, n’ayant jamais pleinement récupéré d’un début de journée manqué, marqué par deux bogeys lors des deux premiers trous. Il reste toutefois suffisamment de temps à l’Irlandais pour se remettre dans le sens de la marche lors du deuxième tour, prévu ce vendredi.



GOLF / BRITISH OPEN

Classement à l’issue du 1er tour (par 70) - Jeudi 15 juillet 2021

1- Louis Oosthuizen (AFS) 64

2- Jordan Spieth (USA) 65

- Brian Harman (USA) 65

4- Mackenzie Hughes (CAN) 66

- Dylan Fritelli (AFS) 66

- Stewart Cink (USA) 66

- Benjamin Hébert (FRA) 66

- Webb Simpson (USA) 66

9- Andy Sullivan (ANG) 67

- Justin Harding (AFS) 67

- Danny Willett (ANG) 67

- Jack Senior (ANG) 67

- Justin Rose (ANG) 67

- Scottie Scheffler (USA) 67

- Byeong Hun An (CdS) 67

- Collin Morikawa (USA) 67

- Marcel Siem (ALL) 67

- Tommy Fleetwood (ANG) 67

...

48- Victor Perez (FRA) 70

- Antoine Rozner (FRA) 70

...

127- Romain Langasque (FRA) 74

...

138- Mike Lorenzo-Vera (FRA) 75

...