Rugby Championship : L'édition 2020 organisée sur les terres des All Blacks ?

L’édition 2020 du Rugby Championship devrait bien avoir lieu. Mais la pandémie de coronavirus va contraindre la SANZAAR à revoir en profondeur ses plans, elle qui a déjà permis aux équipes néo-zélandaises du Super Rugby de disputer un tournoi entre-elles devant du public. Alors que les équipes australiennes vont en faire de même dans le courant du mois de juillet, Rugby Australia n’a pas caché son intention d’accueillir la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et l’Argentine pour une édition du grand tournoi de l’Hémisphère Sud sans nul autre pareil. Mais, selon une information du quotidien australien The Australian, la donne a nettement changé et la Nouvelle-Zélande pourrait finalement accueillir le tournoi en août prochain.

Relativement épargnée, la Nouvelle-Zélande a des airs d’eldorado

En effet, les matchs du « Super Rugby Aotearoa » se déroulent devant des tribunes bien souvent pleines et c’est un argument de poids pour la SANZAAR. En effet, organiser les rencontres du Rugby Championship en Nouvelle-Zélande pourrait éviter un huis clos qui serait une mauvaise affaire sur le plan économique. L’Australie est prête à se rallier à ce plan mais la réponse des fédérations sud-africaine et argentine se fait encore attendre. Si le format initial à douze rencontres pourrait être maintenu, les organisateurs sont ouverts à l’idée de le raccourcir pour faciliter son organisation. Reste que la récente résurgence du coronavirus en Nouvelle-Zélande, avec de nouveaux cas détectés à la mi-juin après quasiment un mois sans nouvelles contaminations, pourrait inquiéter les organisateurs.