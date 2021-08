Rugby Championship : L'Argentine privée de Facundo Isa pour le reste de la compétition

📌 Novedades en @lospumas

☑️ Facundo Isa sufrió un esguince en su rodilla derecha con lesión del complejo ligamentario externo. Seguirá con el plantel hasta el domingo para luego continuar su recuperación en Francia.



— Los Pumas (@lospumas) August 16, 2021

Isa de retour à Toulon dès dimanche

C’est une mauvaise nouvelle dont le RC Toulon se serait bien passé. Déjà privé sur blessure de joueurs tels Christophe Tolofua, Emerick Setiano, Charles Ollivon, Baptiste Serin ou encore Gabin Villière et contraint de renoncer à son match amical face à Lyon prévu ce vendredi en raison d’un trop grand nombre de joueurs absents, le club varois a vu son infirmerie se remplir un peu plus ce samedi. En effet, lors de la défaite de l’Argentine en Afrique du Sud dans le cadre de la première journée de l’édition 2021 du Rugby Championship, Facundo Isa a été contraint de quitter la pelouse du stade de Port Elizabeth en raison d’une blessure au genou droit. La sélection argentine a finalement communiqué ce mardi sur la nature de la blessure subie par le troisième-ligne du RCT et les nouvelles ne sont clairement pas bonnes pour Facundo Isa.Par l’intermédiaire de leur compte Twitter officiel, les Pumas ont annoncé que le natif de Santiago del Estero souffre d’« une entorse au genou droit avec une lésion au complexe ligamentaire externe ». Une blessure qui met un terme immédiat à la participation du troisième-ligne au Rugby Championship La sélection argentine ne s’est pas risquée à un pronostic concernant la durée d’indisponibilité de Facundo Isa, qui pourrait manquer plusieurs mois de compétition en fonction de la nature exacte de la blessure et de la méthode de traitement utilisée. Pour le moment, le troisième-ligne international va rester avec l’encadrement des Pumas mais va prochainement revenir à Toulon. « Il continuera avec l’équipe jusqu’à dimanche puis poursuivra sa convalescence en France », annoncent les Pumas sur le réseau social. Une nouvelle qui va affaiblir un peu plus le RCT, qui est très diminué à moins de trois semaines de la reprise du Top 14.