Rugby Championship (J5) : Pas inquiétée, l'Australie se paye l'Argentine

Boffelli s'est troué au pied

RUGBY CHAMPIONSHIP

5eme journée - Samedi 25 septembre 2021

Classement général

Plusieurs dizaines de minutes après le sacre de la Nouvelle-Zélande dans ce Rugby Championship 2021, le Queensland Country Bank Stadium de Townsville a été le théâtre d'un autre duel, entre l'Australie et l'Argentine. Comme depuis le début du tournoi,(27-8) après leurs doublés de déconvenues face à l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Dès la cinquième minute, les Wallabies ont pris les devants sur un essai de Reece Hodge, auteur d'une belle percée après un bon travail de Samu Kerevi. Ce dernier a été décisif un quart d'heure plus tard, cette fois-ci à la conclusion d'une action, en venant aplatir en force au pied du poteau. De son côté, Quade Cooper, sauveur lors de la troisième journée contre l'Afrique du Sud, s'est chargé de faire le boulot au pied pour porter le score à 17-3 à la mi-temps.Au retour des vestiaires, des Argentins mieux dans leurs bottes ont pensé sonner la révolte par leur unique essai du match signé Julian Montoya sur un ballon porté bien exécuté. Mais comme en début de match quand il pouvait ouvrir le score sur pénalité,. L'Argentine a laissé passer sa chance et son indiscipline l'a plombée. En supériorité numérique suite au carton jaune reçu par Marcos Kremer, les Wallabies ont remis la machine en marche avec un coup de pied victorieux de James O'Connor. Les locaux ont inscrit un troisième et dernier essai par l'intermédiaire de l'ailier Andrew Kellaway à dix minutes du terme. Plus aucun point n'a été inscrit après la transformation d'O'Connor. L'Australie remporte un troisième succès consécutif et double l'Afrique du Sud, désormais troisième au classement, avant la dernière journée samedi prochain (9h05), toujours face à l'Argentine.- Afrique du Sud : 19-17- Argentine : 27-82- Australie, 13 points3- Afrique du Sud, 11 points4- Argentine, 0 point