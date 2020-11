Rugby Championship (J5) : Les All Blacks ont pris leur revanche

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka.

L’Argentine a sombré en deuxième période

C'était la cinquième et avant-dernière journée du Rugby Championship ce samedi, avec un match entre la Nouvelle-Zélande et l’Argentine à Newcastle (Australie). Les All Blacks ont abordé cette rencontre avec un esprit de revanche, deux semaines après avoir été défaits (25-15) par leurs adversaires du jour. Ce samedi, l’émotion a été au rendez-vous. Avant d'entamer leur célèbre haka, les Néo-Zélandais ont rendu un hommage à Diego Maradona, décédé mercredi à 60 ans, en déposant au milieu du terrain un maillot noir floqué à son nom. Un beau geste des All Blacks, qui une fois le match lancé, n’ont eu aucune pitié envers les Argentins. Jordie, l’un des trois frères Barrett alignés d’entrée de match, a manqué une pénalité longue distance en début de rencontre mais cela n’a pas empêché les joueurs néo-zélandais de marquer les premiers points. A la 12eme minute, Dane Cole a réceptionné une passe sautée de Richie Mo’unga sur le côté droit et est allé marquer en coin. A la transformation, le passeur a bien suivi avant d’inscrire trois points de plus en milieu de première période (6/7 au pied, 13 points).La mi-temps a été sifflée sur le score de 10-0.. Ardie Savea a concrétisé un alignement parfaitement orchestré, puis. Ses premiers points en sélection pour sa deuxième cape. Sur les deux actions, les Argentins ne sont cependant pas exempts de tout reproche. Quelques minutes après la sirène, le deuxième ligne Patrick Tuipulotu a enfoncé le clou et permis aux siens de l’emporter très largement (38-0). Malgré deux défaites dans cette édition du Rugby Championship, la Nouvelle-Zélande remporte la compétition pour la 17eme fois grâce à cette victoire bonifiée. La dernière journée opposera l’Argentine à l’Australie samedi prochain.2- Argentine, 6 points3- Australie, 6 pointsAustralie -: 5-43- Nouvelle-Zélande : 24-22Nouvelle-Zélande -: 15-25Argentine - Australie : 15-15Argentine -: 0-38Australie - Argentine* L'Afrique du Sud tenante du titre, a déclaré forfait par manque de préparation