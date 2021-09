Rugby Championship (J4) : L'Australie bat de nouveau l'Afrique du Sud

Bis repetita. Ce samedi, du côté de Brisbane, à l'occasion de la 4eme journée du Rugby Championship, l'Australie s'est de nouveau imposée contre l'Afrique du Sud, championne du monde en titre (30-17). Une nouvelle victoire après celle de dimanche dernier, du côté de Gold Coast (28-26). Pour ce nouveau succès, les Wallabies ont séduit, avec pas moins de quatre essais inscrits, contre un seul pour leurs adversaires springboks. Ces derniers se sont ainsi également beaucoup appuyés sur le jeu au pied de Handré Pollard, qui leur a ainsi permis notamment de ne pas se laisser plus décrocher que cela lors de la première période. En effet, à la pause, le score n'était alors que de 15-12 en faveur des locaux. Si, dans les 40 premières minutes, les Sud-Africains ont alors inscrit l'intégralité de leurs points grâce à Pollard, qui a réussi pas moins de quatre pénalités, en face, c'est Len Ikitau qui a fait le spectacle, avec un total de deux essais à son actif.

Koroibete également auteur d'un doublé

Le premier n'a pas été transformé, mais le deuxième, en revanche, Quade Cooper ne s'est pas manqué, comme sur sa seule pénalité de ce premier acte, qui a ainsi permis aux siens de regagner les vestiaires avec ce léger avantage au niveau du tableau d'affichage. Après la pause, l'Afrique du Sud a alors pris les commandes dans cette rencontre, à la faveur de son seul essai, inscrit par Lukhanyo Am, mais non transformé par Pollard. Derrière, Cooper a répondu par une nouvelle pénalité, avant que les deux autres essais des Wallabies ne soient ensuite inscrits, les deux par Marika Koroibete, mais seul l'un d'entre deux, à savoir le premier, a été transformé par Cooper. Au niveau du classement, l'Australie, toujours troisième, remonte au niveau de l'Afrique du Sud. L'Argentine ferme la marche, alors que la Nouvelle-Zélande est toujours largement en tête.