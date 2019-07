Après son carton contre Dresde (6-1) et son match nul avec Nuremberg (1-1), le PSG disputait un troisième match amical de pré-saison samedi. En Chine, à Macao, le club de la capitale a chuté contre l'Inter Milan à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, tab: 5-6). Une séance qui a vu les jeunes Adil Aouchiche et Arthur Zagre manquer leur tentative. Avant ce moment décisif, le défenseur Thilo Kherer avait pourtant ouvert le score lors du premier acte (41e), mais Samuele Longo a égalisé in-extremis pour les Nerazzurri (90e+4). Avant le Trophée des champions qui l'opposera à Rennes samedi prochain, le PSG devra encore défier le club de Sydney mardi.