Sans club depuis près de deux ans et demi, Marouane Chamakh ne reviendra pas sur les terrains. L’ancien attaquant de Bordeaux et d’Arsenal (35 ans), qui avait quitté Cardiff en décembre 2016, a annoncé dimanche sur l'antenne de beIN SPORTS qu’il avait définitivement raccroché les crampons.

"Ça fait deux ans que j’ai vraiment coupé du football. C'était voulu. Je voulais me rapprocher de ma famille. Aujourd'hui, je peux dire que je me suis vraiment retiré du football, a-t-il déclaré. Je n’envisageais pas de revenir, que ce soit comme consultant ou entraîneur, mais je sens que c’est quelque chose qui me manque."

Aussi l’ex-international marocain compte-t-il entreprendre les démarches pour se reconvertir sur un banc de touche. "Je vais essayer de passer mes diplômes. Je vais faire les choses petit à petit et sérieusement", a affirmé celui qui avait notamment été sacré champion de France avec les Girondins en 2009.