Le Paris Saint-Germain a déroulé pour son match amical de reprise, mardi sur la pelouse du Dynamo Dresde (D2 allemande). Les champions de France ont gagné 6-1, avec un doublé de Kylian Mbappé (6e, 34e) et quatre autres buts de Draxler (18e), Zagre (48e), Postolachi (61e) et Aouchiche (71e). Les locaux ont sauvé l'honneur sur penalty dans le dernier quart d'heure (76e). Ander Herrera et Pablo Sarabia étaient titulaires, ainsi que Marco Verratti ou Jesé. Alphonse Areola et Kevin Trapp ont joué une période chacun, à chaque fois avec le brassard de capitaine.