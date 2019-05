Yaya Touré dément son départ à la retraite

Non, Yaya Touré ne part pas à la retraite pour devenir entraîneur, comme l'avait annoncé son agent, Dimitri Seluk, vendredi dernier sur le site russe Sport 24. Cette information a en effet été démentie par l'Ivoirien, lui-même, sur ses réseaux sociaux.

"Il y a eu beaucoup de confusion sur mon avenir récemment. Je tiens à préciser que j'aime le football et que j'espère encore jouer quelques années supplémentaires [...] Je commence à me préparer pour mes diplômes d'entraîneur mais le faire à plein-temps n'est pas encore ce à quoi je pense maintenant", a tout d'abord déclaré l'ancien milieu de terrain de Manchester City sur Twitter avant d'évoquer l'éventualité d'une future retraite.

"Et ne vous inquiétez pas une fois le moment venu, j'annoncerai ma retraite personnellement et officiellement par moi-même", a promis l'ex-Barcelonais.

Pour rappel, Touré est actuellement libre de tout contrat après son passage expéditif à l'Olympiakos entre septembre et décembre 2018.

There has been a lot of confusion about my future recently. I want to make it clear here that I love football and I’m still in contention to play for a few more years. Yes, I’m starting to prepare myself for coaching badges but full time coaching is not what I’m thinking now. 1/2