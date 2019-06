Une victoire mais pas de demi-finale pour les Bleuets

L'équipe de France U18 n'ira pas en demi-finale du tournoi Maurice-Revello (ou tournoi de Toulon) malgré sa victoire (2-1) face au Guatemala lors de la 3e journée de phase de poules (2-1). Les jeunes Français, pour se qualifier dans le dernier carré, devaient s'imposer par 4 buts d'écart ce samedi, tout en espérant que les Irlandais ou les Mexicains ne triomphentt pas, dimanche, dans le groupe C. Chose que les Français n'ont pas su faire malgré un but de Darell Topka (49e) et un csc guatémaltèque signé Carlos Estrada (72e). Le seul point noir du match a été le but de Durban Reyes, sur penalty, pour le pays d'Amérique centrale.

Néanmoins, grâce à leur victoire, les Tricolores terminent 2e du groupe B (6 points), derrière le Brésil mais devant le Guatemala et le Qatar. Une satisfaction minime pour les Français car ils ne termineront pas meilleurs 2e de la compétition. En effet, le Portugal, 2e du groupe A, possède une meilleure différence de buts que la France (6 points, +1 contre -1 pour la France). Il ne restera plus qu'un match à disputer pour les jeunes pousses françaises, le 13 juin prochain, pour essayer de terminer à la 5e place du tournoi.