Un riche investisseur saoudien intéressé par un club azuréen

Antibes viserait... la Ligue 1 ! Le club azuréen joue aujourd'hui au niveau départemental (8e division) mais envisagerait d'évoluer dans l'élite via un projet très ambitieux. Un investisseur saoudien souhaite injecter des fonds dans le FCA, assure Nice-Matin ce mardi.

Abdullah Hammad, membre de la direction de Mawasim Sports et du club de première division saoudienne Al-Ahli, aimerait investir massivement à Antibes. Un contrat de sponsoring a déjà été passé en début de saison mais les ambitions seraient beaucoup plus grandes à l'avenir. A court terme, une académie de football pourrait être créée pour un club qui ne compte que 370 licenciés actuellement.

"Le projet final? Atteindre la première division française, la Ligue 1, dès l’année 2030, assure l'investisseur au quotidien régional. On veut travailler main dans la main avec les Antibois pour atteindre cet objectif. On veut installer les Antibois sur la carte du football. C'est pour ça qu'il faudra onze ans pour arriver à quelque chose de pro. On n'y est pas encore, c'est un rêve "