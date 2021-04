Un choc Algérie-Egypte au menu de la Coupe arabe 2021

Le tirage au sort de la Coupe arabe a été effectué ce mardi. Programmée du 1er au 18 décembre 2021, l'épreuve doit servir de répétition avant la Coupe du monde 2022 dans l’émirat. Plusieurs équipes africaines sont concernées et trouveront dans cette nouvelle compétition une occasion de préparer la CAN, qui aura lieu en janvier-février 2022 au Cameroun. Il s'agit de la Tunisie, qui se mesurera aux Emirats arabes unis, à la Syrie et au vainqueur de Mauritanie-Yémen, du Maroc, qui évoluera face à l'Arabie Saoudite, et aux vainqueurs de Jordanie-Soudan du Sud et Palestine-Comores, enfin de l'Algérie et de l'Egypte, opposés dans le groupe D pour un choc susceptible de raviver une rivalité récurrente.

Groupe A : Qatar, Irak, Oman ou Somalie, Bahreïn ou Koweït.



Groupe B : Tunisie, Emirats arabes unis, Syrie, Mauritanie ou Yémen.



Groupe C : Maroc, Arabie Saoudite, Jordanie ou Soudan du Sud, Palestine ou Comores.



Groupe D : Algérie, Egypte, Liban ou Djibouti, Libye ou Soudan.