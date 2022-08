Deux portiers africains font partie des dix nommés pour le Trophée Yachine récompensant le meilleur gardien de but dans le monde. Il s'agit du Marocain Yassine Bounou, impressionnant tout au long de la saison avec le FC Séville, et du Sénégalais Edouard Mendy, vainqueur de la CAN avec les Lions de la Teranga. Outre le vainqueur sortant, Gianluigi Donnarumma, d'autres joueurs disparaissent de ce top 10 (Handanovic, Martinez, Navas et Schmeichel) qui compte également deux Français, Hugo Lloris (Tottenham) et Mike Maignan (Milan AC).



Comme le Ballon d'Or, le trophée Yachine sera remis le 17 octobre 2022, à Paris.

