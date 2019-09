The Best: Belmadi devant Deschamps

Jürgen Klopp, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, a reçu le trophée The Best Entraîneur de l’année, lundi, lors des Fifa Football Awards, après avoir devancé Pep Guardiola et Mauricio Pochettino.

Sélectionneur des champions d’Afrique algériens, Djamel Belmadi a raté le podium d’un petit point, se contentant de la 4e place à égalité avec Erik ten Hag, le coach de l’Ajax. Didier Deschamps est 6e, devant Fernando Santos et Tite, pourtant respectivement vainqueurs de la Ligue des nations et de la Copa América.

Le classement final:

Klopp (Liverpool): 48 points

Guardiola (Espagne): 38 points

Pochettino (Tottenham): 27 points

Belmadi (Algérie): 26 points

Ten Hag (Ajax): 26 points

Deschamps (France): 19 points

Santos (Portugal): 16 points

Tite (Brésil): 12 points

Gallardo (River Plate): 10 points

Gareca (Pérou): 10 points