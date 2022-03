A bientôt 36 ans, Cheikh Ndoye vit une seconde jeunesse sous les couleurs du Red Star. Auteur de 7 buts en National 1 cette saison, l'ancien milieu de terrain d'Angers garde un œil attentif sur l'équipe nationale sénégalaise. Ce fut bien entendu le cas pendant la récente CAN. « Notre match le plus difficile, c’était contre la Guinée (0-0). Je peux vous assurer que j’ai plus souffert que les gars sur le terrain, explique-t-il à l'Agence de presse sénégalaise (APS). Vous ne pouvez pas imaginer comment un joueur souffre quand son équipe joue, alors qu’il n’a aucune possibilité d’intervenir. Mais, depuis ce match et surtout celui contre le Zimbabwe (1-0) avec ce but dans les ultimes arrêts de la rencontre, je me disais que les planètes étaient alignées. J’y avais cru depuis le début et ça devenait de la certitude au fur et à mesure. »

"Je n’ai jamais annoncé ma retraite internationale"

Pour Cheikh Ndoye, ce premier sacre continental des Lions de la Teranga met fin à une grande anomalie « Aujourd’hui, on peut lever la tête, parce que c’était difficilement admissible de voir autant de footballeurs de talents passer sans titre. Cette génération a rectifié la maldonne », estime-t-il. Le joueur aux 33 sélections ne ferme pas la porte à un éventuel retour dans la tanière. « Je n’ai jamais annoncé ma retraite internationale et je sais que le coach me connaît bien et sait ce que je peux apporter à cette équipe nationale, poursuit Cheikh Ndoye, avant de conclure. Je suis un Sénégalais et je suis compétitif. Et si le coach m’appelle, je répondrai présent et je serai très heureux de pouvoir apporter ma contribution. Et si tel n’est pas le cas, je resterai le supporter que j’étais pendant la CAN 2021. »



La dernière apparition de Cheikh Ndoye en équipe nationale du Sénégal remonte au 26 mars 2019, à l'occasion d'une victoire sur le Mali (2-1) en amical à Dakar.