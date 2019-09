Sao Paulo: Dani Alves ne veut plus être latéral droit

Dani Alves veut casser la routine.

L'international brésilien a signé cet été à Sao Paulo, après avoir été laissé libre par le PSG. Avec le numéro 10 sur le dos, l'ancien joueur du Barça et de la Juventus ne se voit plus jouer en tant que latéral droit. "Je suis un joueur qui combine, j’aide mes coéquipiers et je peux participer au jeu quand j’ai le ballon. Quand je joue latéral, il se passe beaucoup de temps sans que je touche le ballon et cela me fait perdre le rythme. Je veux m’adapter à cette équipe, quitte à ne plus évoluer au poste auquel j’ai joué pendant vingt ans. Je suis ici à Sao Paulo pour construire", a-t-il indiqué à O Globo.

Lors des 4 premières journées du championnat au mois d'août, il a joué en position de meneur de jeu pour 1 but et 0 passe décisive. Lors de la dernière journée en revanche, il est revenu à son poste de latéral, laissant Hernanes dans le cœur du jeu.