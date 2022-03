Ces dernières heures, plusieurs footballeurs ukrainiens se sont exprimés sur la guerre dans leur pays et ont fait part de leur incompréhension par rapport à la passivité de leurs collègues russes. Andrei Iarmolenko (West Ham) et Vitaly Mykolenko (Everton) ont fait des vidéos ou des stories dans lesquelles ils interpellent leurs cousins du nord. Et de manière assez sèche. Le Toffee a même utilisé un langage assez vulgaire pour provoquer une réaction chez les sportifs russes.



Parmi les joueurs auxquels on s’est adressés directement, il y a Artem Dzyuba, l’attaquant du Zénith St-Pétersbourg. Ce dernier ne s’est pas défilé. Alors qu’on lui reprochait d’être insensible aux malheurs des Ukrainiens, il a affirmé que ce conflit entre les deux nations le touchait profondément, mais que d’un autre côté il était aussi remonté par rapport au traitement qui est réservé à son pays. Et en particulier par la FIFA. Il s'est également dit scandalisé par le fait que les footballeurs sont utilisés comme des boucs émissaires.



« À certains collègues qui restent assis sur leur c** dans des manoirs en Angleterre et disent des choses méchantes : Cela ne peut pas nous offenser, nous comprenons tout !", a-t-commencé par écrire sur Instagram. Jusqu'à récemment, je ne voulais pas m'exprimer sur le sujet des événements en Ukraine. Je ne voulais pas, non pas parce que j'ai peur, mais parce que je ne suis pas un expert en politique. Mais comme tout le monde, j'ai ma propre opinion. Puisque ce sujet m'attire de toutes parts, je vais l'exprimer. Je suis contre toute guerre. La guerre est une chose effrayante. Mais je suis aussi contre l'agressivité et la haine de l'homme, qui prennent chaque jour une ampleur dévastatrice. Je n'ai pas peur d'être russe. Je suis fier d'être russe. Et je ne comprends pas pourquoi les athlètes doivent souffrir maintenant. Je suis contre les doubles discours. Comment se fait-il que l'on puisse tout faire, et que l'on nous colle tous les maux sur le dos. Pourquoi tout le monde a-t-il crié que le sport devait rester en dehors de la politique mais, à la première occasion, lorsqu'il s'agit de la Russie, ce principe est complètement oublié ? »



« Je le répète, la guerre fait peur, a-t-il poursuivi. Dans les situations de stress, les gens montrent leur véritable essence, parfois négative. Combien de colère, de saleté ont maintenant été déversées sur tous les Russes, indépendamment de leur position et de leur profession. Ces milliers de personnes qui écrivent des insultes et des menaces, rentrez dans le rang ! La guerre se terminera mais les relations humaines resteront et il sera impossible de revenir en arrière. Gardez ceci à l'esprit. Paix et bonté à tous !".