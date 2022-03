Rudi Garcia passe une annonce

Après quelques mois sans entraîner, Rudi Garcia est aujourd'hui prêt à reprendre du service. Libre de tout engagement depuis l'été 2021, l'ancien coach de l'OL a fait acte de candidature officiel mercredi auprès des clubs qui seraient en recherche d'un nouveau tacticien à placer sur leur banc. Pas de recherche particulière pour Garcia qui écoutera toutes les offres qui viendront à lui.

Dans les colonnes du Figaro, l'homme de cinquante-huit ans a donc avoué son envie d'entraîner de nouveau. "J'ai une préférence pour l'Angleterre et l'Espagne, mais je ne dis pas non à l'Allemagne, la France ou l'Italie. Attention, je ne veux pas entraîneur que les grosses écuries (...)." Et Rudi Garcia veut que les choses aillent aussi vite que possible. "Je veux retrouver un club dès la saison prochaine, car après quasiment douze mois d'arrêt, ça me démange."

Il aurait d'ailleurs pu reprendre ses activités bien plus tôt, du côté de Manchester United. Car s'il s'était refusé à commenter la chose à l'époque, Garcia a cette fois confirmé qu'il était passé tout près du poste en novembre dernier, avant que Ralf Rangnick ne lui grille la politesse. "J'ai eu plusieurs propositions (...), mais la plus avancée, et qui a vraiment failli aller au bout, fut avec Manchester United." Avis aux clubs intéressés.