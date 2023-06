Real Madrid : c’est officiel, Brahim Diaz est de retour

Le Real Madrid a annoncé dans un communiqué que Brahim Díaz faisait son retour au sein de la Casa Blanca. Le milieu offensif revient, après son passage de trois saisons à l'AC Milan. Pendant cette période, le joueur a disputé 122 matchs et inscrit 18 buts et 16 passes décisives. Avec Brahim Diaz, l'AC Milan est redevenu champion de la Serie A en 2022 et a atteint les demi-finales de la Ligue des champions cette saison. Un bilan exceptionnel pour les Rossoneri.

Un contrat jusqu’en 2027

Brahim Díaz sera présenté aux médias le 13 juin, annonce le club, et a signé un contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027. Avec les Merengue, il a déjà remporté un titre de champion de Liga et une Supercoupe d'Espagne. Le communiqué du Real :