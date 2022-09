La première liste de Sébastien Desabre, le nouveau sélectionneur de la RD Congo, est tombée. Nommé le mois dernier en remplacement d'Hector Cuper, le technicien français a retenu 28 joueurs pour le stage de préparation du mois au Maroc, qui verra les Léopards disputer deux amicaux, contre le Burkina Faso le 23 septembre et la Sierra Leone le 27.

Les 28 Léopards :





Si les cadres habituels (Mbemba, Kebano, Wissa, etc.) sont bien là, de même que quatre éléments de l'équipe nationale A', on note les retours de l'attaquant Cédric Bakambu, qui avait mis la sélection entre parenthèses, du latéral droit Gédéon Kalulu (Lorient, photo), apparu deux fois sous le maillot national jusqu'alors, et de son pendant à gauche Arthur Masuaku (Besiktas).

Deux nouvelles têtes apparaissent : le milieu de terrain Arnaud Lusamba (Analyaspor) et l'attaquant Silas Mvumpa Katompa (VFB Stuttgart), connu précédemment sous le faux nom de Silas Wamangituka...