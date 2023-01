Rayan Aït-Nouri aurait choisi de jouer pour la sélection algérienne

La rumeur avait pris de l'épaisseur, elle est devenue réalité. Ce mardi, Rayan Aït-Nouri aurait officiellement choisi de représenter l'Algérie pour sa carrière internationale selon L'Equipe. Passé par les Bleus en jeune (U18, U19 et U20), l'ancien du SCO Angers a finalement opté pour les Fennecs, qui tentaient de le séduire depuis plusieurs semaines maintenant. Lui qui n'avait plus été sélectionné en Equipe de France Espoirs depuis octobre 2020 a donc succombé aux avances du sélectionneur algérien Djamel Belmadi.

Rayan Aït-Nouri pourrait même découvrir le football international dès le mois de mars, puisqu'il est éligible pour le premier rassemblement de cette année 2023. Encore faudrait-il que sa situation en club s'améliore. Chez les Wolves, il n'a que très peu de temps de jeu et ce même si le club de Premier League a récemment changé d'entraineur en faisant venir Julen Lopetegui. Un départ hivernal n'est donc pas à exclure, d'autant plus que L'Equipe indique que le latéral gauche est suivi par le FC Séville, et FootMercato mise sur l'OGC Nice.