Quand Aubameyang compare Özil à Rapinoe

Pierre-Emerick Aubameyang s'est empressé de se moquer de son coéquipier à Arsenal, Mesut Özil, en comparant sa nouvelle coupe de cheveux à celle de la joueuse américaine Megan Rapinoe, récemment sacrée championne du monde avec les États-Unis.

Avec les cheveux courts, une teinture et des lunettes, le milieu de terrain allemand a provoqué l'émerveillement de l'attaquant gabonais, qui n'a donc pas hésité à publier sur son compte Instagram un photo-montage des deux stars, côte à côte.

Mesut Ozil or Megan Rapinoe?



Pierre-Emerick Aubameyang has his say on Ozil's new haircut ‍♂️



Instagram: aubameyang97 pic.twitter.com/uHmxas3GlP