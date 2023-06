OM : la Juventus change d’avis dans le dossier Milik

Alors que l'Olympique de Marseille est toujours à la recherche d'un entraîneur, les dirigeants du club se retrouvent dans une situation quelque peu confuse en ce début de mercato. Les pistes pour les entraîneurs sont incertaines, les arrivées sont suspendues en l'absence d'un entraîneur et, parallèlement, certains départs se précisent. Si l'avenir d'Alexis Sanchez demeure encore incertain, celui de l'attaquant polonais Arkadiusz Milik (29 ans) semble de plus en plus clair.

Turin a finalement changé d’avis

Les dirigeants turinois semblaient hésiter quant à la prolongation du Polonais. Mais

selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, ce mardi, Massimiliano Allegri aurait finalement obtenu satisfaction et ses dirigeants seraient sur le point de verser les 7 millions d'euros à l'Olympique de Marseille dans les prochains jours. Rappelons que l'attaquant polonais, Arkadiusz Milik, a marqué neuf buts en 41 matchs toutes compétitions confondues cette saison. La Juventus devrait donc le garder dans ses rangs et officialiser son transfert définitif dans un avenir proche, notamment pour anticiper un éventuel départ de leur buteur principal, Dusan Vlahovic. Cette nouvelle est une bonne nouvelle pour les finances de l'OM !