OL (D): "C'était important de ne pas faire l'année de trop", dit Pedros

Dans la foulée de l'officialisation de son départ de l'Olympique Lyonnais, Reynald Pedros, ex-entraîneur de la section féminine du club rhodanien, a commenté cette décision pour Info Sport+.

"Je pense qu'il y avait une réflexion à avoir après cette deuxième année et la Ligue des Champions. On a eu cette réflexion avec le Président (Jean-Michel Aulas). Moi, c'était de savoir si j'allais faire l'année de trop en faisant une troisième année, savoir si les joueuses avaient besoin d'un autre discours, d'une autre façon de travailler, explique l'ancien international tricolore. On a fait deux ans très intensifs, avec beaucoup de choses gagnées. Logiquement on s'est dirigé vers le fait que ce serait bien que j'arrête, que les filles passent à autre chose, que le club passe a autre chose. (...) C'était important de ne pas faire l'année de trop, répète-t-il, de ne pas s'engager sur une année et puis au bout de quelques mois se dire que le message ne passe plus, que les filles ont besoin d'autre chose, et que je sois moins dedans moralement. C'est pour cela que je pense que la décision est bonne pour tout le monde. Je suis soulagé et on va maintenant se diriger vers d'autres choses."

Et Pedros de conclure : "Il n'y a pas de plan de carrière qui consiste à dire : 'Je pars de Lyon pour aller ailleurs'."