Mousa Dembélé prendra sa retraite en fin de saison

"J'aimerais avant tout vous remercier tous pour les beaux messages que j'ai reçus", écrit-il. "Je dois cependant clarifier les choses: je n'ai pas encore stoppé (ma carrière, NDLR). Mais je peux d'ores et déjà vous dire que je mettrai un terme à ma carrière à la fin de la saison en cours", ajoute Mousa Dembélé, sous contrat avec le club chinois de Canton R&F depuis janvier 2019.

Agé de 34 ans, le milieu belge a fait ses débuts professionnels à Anvers, au Germinal Beerschot, puis a évolué dans le championnat néerlandais avant de rejoindre la Premier League, à Fulham puis à Tottenham, où il a passé six saisons et demie (2012-2019). Il a participé avec les Diables rouges à deux Coupes du monde (2014 et 2018) et à un Euro (2016). Le club de Premier League a salué sur Twitter son "talent exceptionnel". "Félicitations pour ton incroyable carrière, Mousa. Profite de ta retraite", ajoutent les Spurs.