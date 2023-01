Monterrey : Florian Thauvin en grand danger chez les Tigres ?

Florian Thauvin en danger du côté des Tigres de Monterrey ? Cela pourrait bien être le cas car l'ancien international français, champion du monde en 2018, pourrait voir sa place dans l'effectif être remise en cause. La raison étant un point du règlement du championnat mexicain. Etant donné que les Tigres vont accueillir l'’Argentin Nico Ibanez, ils vont dépasser leur nombre de joueurs étrangers autorisés et un élément va devoir faire ses bagages. Cet élément pourrait être Florian Thauvin, dans le dur avec les Tigres depuis quelques mois.

Thauvin poussé vers la sortie ?

Un an et demi après son arrivée en provenance de l'Olympique de Marseille, Thauvin pourrait donc bien devoir quitter le club mexicain. D'après la presse locale, dont TV Azteca, l’ancien Marseillais est le joueur le plus en danger. Plusieurs raisons sont en cause, avec tout d'abord le poste. Nico Ibanez joue à un poste similaire à celui de Thauvin. Et surtout, le champion du monde 2018 n'a jamais réussi à convaincre au Mexique depuis son arrivée. Il pourrait donc bien être obligé de s'en aller d'ici les prochains jours.

Avec un salaire d'environ 420.000 euros par mois, Thauvin était très attendu mais il n'arrive pas à convaincre. En 38 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot des Tigres, le champion du monde 2018, incapable de marquer en compétition officielle depuis le 14 septembre dernier, ne compte que huit buts et cinq passes décisives. Forcément, la suite de son aventure pose question et il pourrait bien être sacrifié par ses dirigeants. Il va falloir croiser les doigts du côté de Thauvin afin de pouvoir garder sa place au sein des Tigres de Monterrey...